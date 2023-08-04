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Общество

Прибавку к пенсии в 2022 году получили 1,56 млн россиян

Региональную доплату к пенсии получили на 130 тыс. человек больше, чем того планировали власти.
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В 2022 году была внеплановая индексация прожиточного минимума на 10%, поэтому право на прибавку к пенсии получили еще 130 тыс. человек. Всего доплату сделали 1,56 млн пенсионерам. Об этом пишут «Известия».

Материальное обеспечение пенсионера не может быть ниже регионального прожиточного минимума. После индексации ПМ, выплаты оказались ниже установленной величины и власти назначили социальную доплату пенсионерам.

Эти средства помогают довести размер пенсии до прожиточного минимума.

В среднем по стране прожиточный минимум вырос с 12 654 до 13 919 рублей, а для пенсионеров — с 10 882 до 11 970 рублей.

Региональная социальная доплата к пенсии (РСД) была установлена в 28 регионах. На доплаты государство потратило 66,2 млрд рублей: 49,2 млрд из казны и 17 млрд из региональных бюджетов.

На федеральную доплату в 2022 году потратили 102,7 млрд рублей, это в 1,3 раза больше предусмотренных законом выплат. По плану должно было быть 76,9 млрд рублей.

Эти средства получили 3,2 млн человек, средний размер выплат составил 2 681,1 рубля.

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Комментарии

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  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 1 час назад

    Власти сами установили всякими правилами низкий уровень пенсий и теперь удивляются ... Сделайте минимальную пенсию в России как в Москве тогда и никаких "прибавок" не понадобится   

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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