Начался восьмой этап тестирования налогового мониторинга

Участники восьмого этапа пилотного проекта по интеграции АИС «Налог-3» протестируют сценарии взаимодействия с ФНС.

С 1 августа 2023 года стартовал восьмой этап пилотного проекта ФНС по внедрению АИС «Налог-3». Об этом говорится на сайте службы.

Компаниям стали доступны три новых сервиса. Они отработают следующие сценарии: «Обновление токена аутентификации», «Получение сведений по структуре группы компаний», «Сервисы истребования».

В состав проекта вошла 31 компания, из которых восемь организаций только планируют перейти на налоговый мониторинг.

Всего в пилоте участвуют 198 представителей крупного бизнеса.

С помощью тестирования базовых сервисов действующие участники налогового мониторинга смогут оценить готовность своей информационной системы перед подключением к промышленному контуру. Для будущих участников — это возможность заранее проверить каждый процесс и задать возникающие вопросы специалистам, — сказала начальник Управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова.

Восьмой этап тестирования продлится до конца ноября 2023 года.