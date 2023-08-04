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Банки

За месяц Tinkoff Pay подключили больше 1 млн человек

Покупатели отказываются от пластиковых карт в пользу бесконтактной оплаты смартфоном.
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В июле 2023 года сервис по оплате покупок смартфоном Tinkoff Pay подключили больше 1 млн человек. Об этом пишут «Известия».

Владельцы смартфонов на системе Android могут оплачивать покупки оффлайн с помощью сервиса Tinkoff Pay.

Ежедневно эту функцию применяли больше 30 тыс. пользователей. Самая дорогая покупка, которую оплатили по Tinkoff Pay, составила 1,4 млн рублей.

Владельцы iPhone также могут использовать бесконтактную оплату, но только с помощью специального платежного стикера.

Сервис работает с картой любого банка платежной системы «Мир».

Активнее всего платят смартфоном жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Казани и Новосибирска.

Pay-сервисы для бесконтактной оплаты также предлагают «Сбер» и Альфа-банк. Ими пользуется более 5 млн человек, а число операций в день превышает 2,5 млн рублей.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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