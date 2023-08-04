Работодателей обяжут индексировать зарплату на уровень инфляции. Никто не отвертится

Предложение высказал глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).
Сейчас работодатели должны устанавливать порядок индексации в своих нормативных актах. На практике многие работодатели не проводят индексацию, несмотря на разъяснения Роструда.
Поэтому такую обязанность более четко пропишут в ТК РФ.
По мнению Нилова, необходимо усилить ответственность всех работодателей за неисполнение обязанности по индексированию зарплаты сотрудников, пишут «Ведомости».
Комментарии3
Кликбейт.... опять. За шо?
Главный бухгалтер
и губернаторы, и мэры , и Главы других уровней (по подведомственности учреждений) будут ответственны?
мы индексируем каждый год на 5 процентов и так