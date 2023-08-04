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Зарплата

Работодателей обяжут индексировать зарплату на уровень инфляции. Никто не отвертится

Планируют внести поправки в статью 134 ТК РФ относительно индексации зарплаты.
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Предложение высказал глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

Сейчас работодатели должны устанавливать порядок индексации в своих нормативных актах. На практике многие работодатели не проводят индексацию, несмотря на разъяснения Роструда.

Поэтому такую обязанность более четко пропишут в ТК РФ.

По мнению Нилова, необходимо усилить ответственность всех работодателей за неисполнение обязанности по индексированию зарплаты сотрудников, пишут «Ведомости».

Комментарии

3
  • Логотип id189457568
    id189457568 24 минуты назад

    Работодателей обяжут индексировать зарплату на уровень инфляции.

    Предложение высказал глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

    Кликбейт.... опять. За шо?

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 16 минут назад

    Главный бухгалтер

    По мнению Нилова, необходимо усилить ответственность всех работодателей за неисполнение обязанности по индексированию зарплаты сотрудников,

    и губернаторы, и мэры , и Главы других уровней (по подведомственности учреждений) будут ответственны?

  • Логотип natalia092006
    natalia092006 14 минут назад

    мы индексируем каждый год на 5 процентов и так

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