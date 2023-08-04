Изменится декларация 3-НДФЛ

С отчетности за 2023 год надо будет сдавать новую форму 3-НДФЛ.

Проект опубликован на федеральном портале.

Изменятся штрих-коды, а также листы:

Приложение 5 «Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов, а также инвестиционных налоговых вычетов»;

Приложение 6 «Расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества и имущественных прав».

Дело в том, что недавно принят Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ с поправками в НК РФ.

В частности, стандартный налоговый вычет будут давать на недееспособных детей независимо от их возраста.

Также изменили правила для вычета по уступке права требования.