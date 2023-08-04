Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

3-НДФЛ

Изменится декларация 3-НДФЛ

С отчетности за 2023 год надо будет сдавать новую форму 3-НДФЛ.
52

Проект опубликован на федеральном портале.

Изменятся штрих-коды, а также листы:

  • Приложение 5 «Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов, а также инвестиционных налоговых вычетов»;

  • Приложение 6 «Расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества и имущественных прав».

Дело в том, что недавно принят Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ с поправками в НК РФ.

В частности, стандартный налоговый вычет будут давать на недееспособных детей независимо от их возраста.

Также изменили правила для вычета по уступке права требования.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    💥 Сделали подписку на журнал «Разборы законов» за 99 руб. Каждый день новое видео и статья + доступ к каталогу из 900 разборов

    Подпишитесь на журнал с экспертным контентом лично от главреда «Клерка» за 99 рублей в месяц. Аналогию про цену равную чашке кофе мы тут писать не будем :-)

    💥 Сделали подписку на журнал «Разборы законов» за 99 руб. Каждый день новое видео и статья + доступ к каталогу из 900 разборов
    364
    Логотип happy@
    happy@

    Сальдо дебета и кредита vs raw vegan: Как бухгалтерия может стать новым трендом блогерской сферы?

    В свете трагедии с блогершей-сыроедом возникает вопрос: может ли бухгалтерия стать новым блогерским трендом? Ведь свод баланса может наполнить нас такой же энергией, как и сырые фрукты. Извините )

    Сальдо дебета и кредита vs raw vegan: Как бухгалтерия может стать новым трендом блогерской сферы?
    7
    98
    Логотип MCC Group
    MCC Group

    Гид по новому закону об иностранцах в Сербии. Основные выжимки из текста закона на русском

    Этот обзор нового закона об иностранцах в Сербии предоставляется исключительно в информационных целях и не представляет собой юридический документ. Если вам требуется юридический совет или консультация, рекомендуется обратиться к квалифицированному юристу или правовому эксперту.

    Гид по новому закону об иностранцах в Сербии. Основные выжимки из текста закона на русском
    43
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Паника, когда Excel дал сбой: что делать и как восстановить поврежденный файл

    Кошмар любого бухгалтера — сбой в таблице, когда после долгих и мучительных вычислений файл просто уходит в туман. Рассказываем, как спасти ситуацию.

    Паника, когда Excel дал сбой: что делать и как восстановить поврежденный файл
    79
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School
    Обучение для бухгалтеров

    Как стать программистом 1С с нуля: подсказки для бухгалтера

    Профессия программист 1С в 2023 году вошла в топ-10 самых востребованных среди работодателей. Сегодня освоить ее стремятся многие бухгалтеры: она дает специалисту реальную возможность для карьерного и финансового роста. В статье рассказали, как стать 1С-разработчиком с нуля и почему бесплатные курсы не сделают из вас готового специалиста.

    Как стать программистом 1С с нуля: подсказки для бухгалтера
    43
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Реорганизация компании

    Реорганизация ООО: подробная пошаговая инструкция и все формы реорганизации общества с ограниченной ответственностью

    Процедура реорганизации общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) направлена на прекращение или изменение юридического лица (его организационно-правовой формы, имущественного состава и состава участников).

    Реорганизация ООО: подробная пошаговая инструкция и все формы реорганизации общества с ограниченной ответственностью
    90
    Читать еще