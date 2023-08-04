Изменится декларация 3-НДФЛ

Проект опубликован на федеральном портале.
Изменятся штрих-коды, а также листы:
Приложение 5 «Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов, а также инвестиционных налоговых вычетов»;
Приложение 6 «Расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества и имущественных прав».
Дело в том, что недавно принят Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ с поправками в НК РФ.
В частности, стандартный налоговый вычет будут давать на недееспособных детей независимо от их возраста.
Также изменили правила для вычета по уступке права требования.
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