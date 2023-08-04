Бухгалтеров запугивают уголовкой за заграничный отпуск с КЭП на токене

Бухгалтеров предупреждают, что вывозить из РФ токен, на котором записана квалифицированная электронная подпись, нельзя.

Об этом рассказала наша читательница в комментариях под новостью про отпуск с ноутбуком.

В последние годы у бухгалтеров совсем нет передышки между делами – отчеты и требования идут сплошным потоком. Чтобы хоть как-то отдохнуть и уберечься от выгорания, в отпуск они едут с ноутбуком.

А чтобы сдать отчет, нужна КЭП. Токен с ней бухгалтеры берут с собой.

Однако пошла информация, что подпись на токене – это программное обеспечение РФ, которое за границу вывозить нельзя. Это уголовно наказуемое действие, согласно условиям использования.

Если человек с токеном пересек границу РФ, то он по умолчанию не может подписать отчетность с IP иностранного государства так как токен должен быть в РФ. В таком случае вся отчетность считается подписанной неустановленным лицом или установленным, но с нарушением лицензионного соглашения.

«Клерк» попросил операторов ЭДО прокомментировать ситуацию.