На отдых в Турцию бухгалтеры берут с собой ноутбук и токен

Как лучше отправлять отчеты в российскую налоговую, отдыхая на турецком пляже – через ноутбук с КЭП на токене или с телефона, подключаясь через AnyDesk к рабочему компу?

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер беспокоится, работает ли за границей электронная подпись, выданная налоговой. Коллеги советуют подключить VPN.

Как выяснилось, многие бухгалтеры предпочитают не брать с собой носитель с электронной подписью, ведь в офисе он может пригодиться для каких-то целей.

Впрочем, и ноутбук можно оставить в России вместе с вставленным в него токеном. Из турецкого отеля можно будет удаленно подключиться к своему ноутбуку, находящемуся в России, и отправлять отчеты, подписывая их КЭП.

Кстати, мы проводим опрос по поводу ноутбуков в отпуске. Как показывают его результаты, работодатели не спешат обеспечивать бухгалтеров этими девайсами. Бухгалтеры используют для работы на компанию свой личный ноутбук.