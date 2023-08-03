На отдых в Турцию бухгалтеры берут с собой ноутбук и токен

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
Бухгалтер беспокоится, работает ли за границей электронная подпись, выданная налоговой. Коллеги советуют подключить VPN.
Как выяснилось, многие бухгалтеры предпочитают не брать с собой носитель с электронной подписью, ведь в офисе он может пригодиться для каких-то целей.
Впрочем, и ноутбук можно оставить в России вместе с вставленным в него токеном. Из турецкого отеля можно будет удаленно подключиться к своему ноутбуку, находящемуся в России, и отправлять отчеты, подписывая их КЭП.
Кстати, мы проводим опрос по поводу ноутбуков в отпуске. Как показывают его результаты, работодатели не спешат обеспечивать бухгалтеров этими девайсами. Бухгалтеры используют для работы на компанию свой личный ноутбук.
Комментарии1
klerkГлавный бухгалтер
"Бухгалтеры используют для работы на компанию свой личный ноутбук."
Что, конечно, дичь, но, многие бухи (а большинстве это женщины) существа податливые, в силу своей женственности не способны за свои интересы постоять, легко соглашаются на многие ущемления своих прав.
Поэтому бухи работают на своем оборудовании.
Кстати вот вам и ответ, почему среди бухов почти одни женщины - мужиками тяжело управлять, и подставить их сложнее