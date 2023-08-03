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Бухгалтеры

На отдых в Турцию бухгалтеры берут с собой ноутбук и токен

Как лучше отправлять отчеты в российскую налоговую, отдыхая на турецком пляже – через ноутбук с КЭП на токене или с телефона, подключаясь через AnyDesk к рабочему компу?
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Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтер беспокоится, работает ли за границей электронная подпись, выданная налоговой. Коллеги советуют подключить VPN.

Как выяснилось, многие бухгалтеры предпочитают не брать с собой носитель с электронной подписью, ведь в офисе он может пригодиться для каких-то целей.

Впрочем, и ноутбук можно оставить в России вместе с вставленным в него токеном. Из турецкого отеля можно будет удаленно подключиться к своему ноутбуку, находящемуся в России, и отправлять отчеты, подписывая их КЭП.

Кстати, мы проводим опрос по поводу ноутбуков в отпуске. Как показывают его результаты, работодатели не спешат обеспечивать бухгалтеров этими девайсами. Бухгалтеры используют для работы на компанию свой личный ноутбук.

Комментарии

1
  • Логотип klerk.nsk
    klerk.nsk 13 минут назад

    klerkГлавный бухгалтер

    "Бухгалтеры используют для работы на компанию свой личный ноутбук."

    Что, конечно, дичь, но, многие бухи (а большинстве это женщины) существа податливые, в силу своей женственности не способны за свои интересы постоять, легко соглашаются на многие ущемления своих прав.

    Поэтому бухи работают на своем оборудовании.

    Кстати вот вам и ответ, почему среди бухов почти одни женщины - мужиками тяжело управлять, и подставить их сложнее

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