Утвердили размер взносов на ОМС для ИП-военных пенсионеров

Принят Федеральный закон от 04.08.2023 № 427-ФЗ.
Речь идет об адвокатах, ИП, нотариусах, арбитражных управляющих из числа военных пенсионеров.
Размер фиксированного взноса на ОМС составит 19,8922% от совокупного фиксированного взноса.
В 2023 году совокупный фиксированный взнос составляет 45 842 руб.
Значит, взносы на ОМС в 2023 году составят 45 842 х 19,8922% = 9 118,98 руб.
При этом такие ИП могут платить добровольные взносы. Для этого надо подать заявление. Период уплаты добровольных взносов будут включать в стаж для пенсии.
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