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Фиксированные взносы ИП

Утвердили размер взносов на ОМС для ИП-военных пенсионеров

С 2023 года фиксированные взносы установлены в совокупном размере (ОПС + ОМС). Но некоторые ИП освобождены от взносов на ОПС, а взносы на ОМС платить должны. Для них установили тариф. Норма заработает задним числом с 01.01.2023.
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Принят Федеральный закон от 04.08.2023 № 427-ФЗ.

Речь идет об адвокатах, ИП, нотариусах, арбитражных управляющих из числа военных пенсионеров.

Размер фиксированного взноса на ОМС составит 19,8922% от совокупного фиксированного взноса.

В 2023 году совокупный фиксированный взнос составляет 45 842 руб.

Значит, взносы на ОМС в 2023 году составят 45 842 х 19,8922% = 9 118,98 руб.

При этом такие ИП могут платить добровольные взносы. Для этого надо подать заявление. Период уплаты добровольных взносов будут включать в стаж для пенсии.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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