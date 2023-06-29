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Пенсии

Изменили правила подсчета пенсионного стажа ИП

ИП-военных пенсионеров освободили от фиксированных взносов на ОПС. Но они могут платить их добровольно. Для этого надо вступить в добровольные правоотношения с СФР. Период уплаты добровольных взносов будут включать в стаж для пенсии.
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Опубликовано постановление правительства от 28.06.2023 № 1047 с поправками в правила подсчета страхового стажа для пенсии.

Ранее аналогичное правило по учету стажа за добровольные взносы работало для самозанятых и адвокатов-военных пенсионеров.

Теперь эту норму распространили на ИП, нотариусов, арбитражных управляющих.

Недавно вышел закон, по которому эта категория бизнесменов освобождается от обязательных взносов на ОПС. Причина: решение Конституционного суда.

ИП платили взносы, но вторую пенсию на гражданке далеко не всегда могли заработать, потому что им не хватало пенсионных баллов. Поэтому взносы на ОПС для них сделали добровольными.

При этом взносы на ОМС остались. Их размер скоро пропишут в НК РФ.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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