Для уплаты добровольных пенсионных взносов ИП будут подавать заявление по новой форме

Опубликован приказ Минтруда от 20.06.2023 № 519н.
Причина изменения правил – освобождение от обязательных фиксированных взносов (в части ОПС) ИП-военных пенсионеров.
Дело в том, что такие ИП платили фиксированные взносы, но заработать вторую пенсию не могли, потому что им не хватало пенсионных баллов. Этот вопрос рассматривали в Конституционном суде.
Обязательные взносы ИП-бывшие военные теперь не платят, но могут платить добровольные взносы. Для этого надо подать заявление в СФР.
Добавим, что период уплаты добровольных взносов будут включать в стаж для пенсии.
Кстати, недавно определили сумму фиксированных взносов (в части ОМС), которые должны платить ИП-военные пенсионеры, ведь от взносов на ОМС их не освобождали.
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