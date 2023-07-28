Для уплаты добровольных пенсионных взносов ИП будут подавать заявление по новой форме

Изменили правила подачи заявления для вступления в добровольные правоотношения по пенсионному страхованию.

Опубликован приказ Минтруда от 20.06.2023 № 519н.

Причина изменения правил – освобождение от обязательных фиксированных взносов (в части ОПС) ИП-военных пенсионеров.

Дело в том, что такие ИП платили фиксированные взносы, но заработать вторую пенсию не могли, потому что им не хватало пенсионных баллов. Этот вопрос рассматривали в Конституционном суде.

Обязательные взносы ИП-бывшие военные теперь не платят, но могут платить добровольные взносы. Для этого надо подать заявление в СФР.

Добавим, что период уплаты добровольных взносов будут включать в стаж для пенсии.

Кстати, недавно определили сумму фиксированных взносов (в части ОМС), которые должны платить ИП-военные пенсионеры, ведь от взносов на ОМС их не освобождали.