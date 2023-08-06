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Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Для работников из новых регионов хотят ввести допотпуск и районный коэффициент

Жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей предложили увеличить отпуск и зарплату.
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В Госдуму внесен законопроект с поправками в ТК РФ.

В частности, предлагается давать таким работникам дополнительный отпуск 8 дней.

Также оплата зарплату в новых регионах предлагают начислять с применением районных коэффициентов.

Размер такого коэффициента будет устанавливать правительство.

Авторы проекта – депутаты от «СР». В заключении правительства на этот проект говорится, что идея стимулирования трудоустройства граждан на территории новых регионов заслуживает поддержки.

Вместе с тем такие меры как РК и допотпуск направлены на повышение уровня соцзащиты работников из Крайнего Севера, которые трудятся в экстремальных природно-климатических условиях.

Поэтому законопроект нуждается в существенной доработке, считают в правительстве.

Комментарии

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