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Интернет и IT

Роскомнадзор требует заблокировать до 7 млн номеров с неактуальными данными

Для борьбы с серыми номерами телефонов, ведомство требует от абонентов подтвердить свои паспортные данные. Если этого не сделать, сим-карту заблокируют по закону «О связи».
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В начале августа 2023 года Роскомнадзор начал требовать от мобильных операторов блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Об этом пишут «Ведомости».

Ведомство рассылает списки номеров, затем оператор должен в течение трех дней сообщить абоненту, что информация о нем не актуальна. После чего у владельца номера будет 15 дней, чтобы обновить сведения на портале Госуслуги, в приложении оператора или в салоне связи.

Если это не сделать, номер телефона будет заблокирован в соответствии с законом «О связи».

В основном от абонентов требуется подтвердить свои паспортные данные, ФИО и дату рождения.

Операторы и РКН осуществляют взаимодействие в рамках установленной законом процедуры подтверждения данных абонентов и пользователей номерами юрлиц и ИП. Законодательство обязывает нас приостанавливать предоставление услуг связи, в том случае если данные о клиенте устарели и не совпадают с актуальными, — сказал представитель компании «Билайн».

Под блокировку могут попасть корпоративные номера, которые компании массово покупают для работы. А также сим-карты, купленные без заключения договора, такие, например, часто продаются у метро.

В Telecom Daily сказали, что в стране сейчас около 6,5-7 млн серых номеров. Два года назад их было 11 млн.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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