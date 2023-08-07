Уплаченные вперед расходы по банковской гарантии стройфирма может учесть на счете 97

Уплаченные вперед расходы по банковской гарантии или плату за участие в конкурсе (до подписания строительного контракта) стройфирма может учесть на счете 97 «Расходы будущих периодов». Их признание возможно равномерно в течение срока действия гарантии только после того, как договор на строительство будет подписан.
В момент осуществления расходов следует произвести запись: Дт 97 Кт 76 — учтены расходы на банковскую гарантию. После подписания контракта, в бухучете подрядчика делается запись: Дт 20 Кт 97 — списана часть расходов на банковскую гарантию.
Разобраться во всех тонкостях бухгалтерского учета в строительстве поможет гак курс повышения квалификации — Учет в строительстве.
На курсе узнаете:
Как правильно вести бухгалтерский учет в строительных компаниях.
Применять в строительстве новые ФСБУ.
После курса выдадим удостоверение на 120 ак. часов и внесем в ФИС ФРДО.
После курса станете бухгалтером-профи в строительной сфере.
Наш курс «Учет в строительстве» — максимально практичный и понятный материал. В нем вы найдетевидео, конспекты лекций, тесты, таблицы и материалы для скачивания, практические задания. Записывайтесь!
Комментарии