Уплаченные вперед расходы по банковской гарантии стройфирма может учесть на счете 97

Строительные компании часто несут расходы по договору на строительство, который еще не подписан. Проводки по специфичным строительным расходам, которые помогут в работе.

Уплаченные вперед расходы по банковской гарантии или плату за участие в конкурсе (до подписания строительного контракта) стройфирма может учесть на счете 97 «Расходы будущих периодов». Их признание возможно равномерно в течение срока действия гарантии только после того, как договор на строительство будет подписан.

В момент осуществления расходов следует произвести запись: Дт 97 Кт 76 — учтены расходы на банковскую гарантию. После подписания контракта, в бухучете подрядчика делается запись: Дт 20 Кт 97 — списана часть расходов на банковскую гарантию.

Разобраться во всех тонкостях бухгалтерского учета в строительстве поможет гак курс повышения квалификации — Учет в строительстве.

На курсе узнаете:

Как правильно вести бухгалтерский учет в строительных компаниях. Применять в строительстве новые ФСБУ.

После курса выдадим удостоверение на 120 ак. часов и внесем в ФИС ФРДО.

После курса станете бухгалтером-профи в строительной сфере.