Российскую экономику ждут масштабные изменения

К середине года экономика страны восстановилась до показателей конца 2021-го. Увеличилось внутреннее потребление, повысилась кредитная активность. Но при этом ЦБ прогнозирует, что темпы роста скоро замедлятся. Для решения проблем регулятор меняет денежно-кредитную политику.

ВВП в текущем году вырастет на 1,5-2,5 процента, прогнозирует регулятор. А в Минфине полагают, что рост будет как минимум 2%, сообщает РИА Новости. Cпрос внутри страны восстановился быстрее, чем ожидалось. Этому способствовали наладка цепочек поставок, приход новых игроков на рынок и возвращение некоторых старых, но под другими названиями.

Экономику России подстегивают оптовая торговля, обрабатывающая промышленность, реализация госпроектов.

«Постоянный рост госрасходов еще больше раскрутит инфляцию. Для дальнейшего восстановления нужно возвращение инвесторов и стабилизация рубля», — говорит финансовый эксперт Андрей Верников.

ЦБ пытается сдержать цены коррекцией ключевой ставки. Эксперты предсказывают повышение минимум еще на один процент до конца года.

«Было бы хорошо еще ввести для экспортеров обязательную продажу валютной выручки», — считает Верников. Это бы укрепило рубль.

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