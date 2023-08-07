Москва выделила на развитие малого и среднего бизнеса больше 19 млрд рублей

Помощь от городских властей получили 2,5 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.

С начала года малый и средний бизнес Москве получил помощь от города в размере 19 млрд рублей. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Среди мер поддержки есть субсидии на снижение ставки по кредитам, гранты на покупку оборудования и поручительства для получения займов, — сказано в сообщении.

Помощь от Москвы получили 2,5 тыс. предприятий.

16,3 млрд рублей выделили Институту нефтегазовых технологий «ГеоСпектр» на покупку оборудования для исследования скважин и программного обеспечения для интерпретации данных.

50 млн рублей привлек разработчик ПО для медицинских учреждений «Интерин-Технологии». На эти деньги компания пополнит оборотные средства.

Гранты на развитие городских ферм одобрены 11 компаниям.