В сервисе «Тинькофф Селлер» появился умный анализ товарных ниш

Новый инструмент поможет предпринимателям узнать, что именно и когда стоит продавать на маркетплейсах.

Сервис «Тинькофф Селлер» пополнился новой функцией, которая помогает в несколько кликов проанализировать и выбрать категории товаров, которые успешнее всего продаются на маркетплейсах.

Теперь предпринимателю не нужно самостоятельно изучать таблицы со множеством данных. Достаточно выставить интересующие параметры, а сервис «Тинькофф Селлер» соберет всю статистику по продавцам на Wildberries и Ozon.

Анализ товарных ниш можно получить сразу за несколько лет. Категориям присваивается рейтинг от 0 до 5. Чем выше оценка, тем перспективнее продажа товара.

Инструмент проанализирует 10 тыс. товарных категорий и покупательское поведение более 33 млн клиентов. А после предложит рекомендации, исходя из бюджета продавца и запланированного периода старта продаж.

Так, если у вас есть 500 000 рублей и вы хотите начать продавать на Wildberries в сентябре, самыми подходящими нишами для вас будут лыжные ботинки, коньки и сноубутсы, — сказал Илья Кретов, директор Tinkoff eCommerce.

В дальнейшем функционал доработают и во время анализа будут учитываться оценки покупателе, цены на товары, а также обороты и продажи конкурентов.