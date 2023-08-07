По вопросу вывоза за границу СКЗИ нужно обращаться в ФСБ, ФТС и ФСТЭК России

Бухгалтеров предупреждают, что вывозить из РФ СКЗИ и токен, без разрешения нельзя. «Клерк» спросил операторов ЭДО, что считают они.

В ФНС отвечают, что по всем вопросам, связанным с вывозом сертификата ключа проверки электронной подписи за границу, нужно обращаться в 3 ведомства — ФСБ, ФТС и ФСТЭК.

Мы ранее писали о том, что бухгалтеров запугивают уголовным наказанием за вывоз КЭП за границу и попросили дать комментарии операторов ЭДО.

Первой откликнулась «Калуга Астрал»:

«Токен, как устройство для личных целей, можно вывозить за границу. КЭП как набор символов вообще не имеет каких-то ограничений для использования. Есть еще СКЗИ, которое для личных целей так же скачивается с сайта вендора, КриптоПро без ограничений по адресу. Более того, знаю, что за границей открыты офисы российской компании для выдачи КЭПов гражданам РФ», — прокомментировал ситуацию руководитель компании Юрий Мео.

Ждем других ответов, а пока ищем смельчаков, которые готовы отправить запрос в ФСБ ;)