Минфин расширит территорию эксперимента по маркировке импортного алкоголя

К эксперименту по маркировке импортного алкоголя присоединится Псковская область. Об этом сказано в телеграм-канале Минфина.
В эксперименте будут участвовать импортеры, владельцы таможенных складов и помещений временного хранения. Участие в маркировке добровольное.
Это позволит создать новые логистические маршруты для перемещения импортируемого алкоголя. Маркировка алкоголя на территории Псковской области также будет способствовать поддержке предприятий области, созданию новых рабочих мест, — говорится в сообщении.
Сейчас эксперимент по маркировке алкогольной продукции проходит в Москве, Санкт-Петербурге, в Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областях, а также в Краснодарском крае и в Республике Татарстан.
Комментарии