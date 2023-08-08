Семьям могут возместить расходы на аренду жилья

Семейным парам, которые живут в браке больше трех лет, могут получить субсидию – до 30% стоимости аренды жилья.

Семьи любого возраста, которые проживают в официальном браке более трех лет, смогут компенсировать 30% расходов на аренду жилья. Об этом пишут «Известия».

Крупные риелторские компании обратились в правительство с предложением ввести компенсации расходов.

Это предлагается сделать за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для семей, которые арендуют жилье.

Молодые семьи могут позволить себе съехать от родителей, для других повысится трудовая мобильность за счет близости к месту работы, — сказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

Также он отметил, что налоговые вычеты по аренде жилья станут хорошей мерой стимулирования рождаемости.

Уменьшив расходы на аренду жилья, семьи смогут быстрее накопить на ипотеку и поддержать спрос на новостройки.