Население впервые сокращает свои валютные сбережения

Впервые за всю историю наблюдений ЦБ стали сокращаться валютные накопления россиян.

В июне 2023 года россияне впервые одновременно сократили свои валютные средства. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка.

Стало меньше наличной валюты, средств на российских и зарубежных счетах, а также у брокеров.

В иностранной валюте хранились накопления на сумму 218 млрд долларов.

Сейчас одновременно сократились все виды сбережений в валюте. Это случилось впервые с начала ведения наблюдений ЦБ, с 2018 года.

С апреля 2022 года объем средств на зарубежных счетах сократился на 0,9%, до 73 млрд долларов.

В российских банках стало на 2,5% меньше депозитов в иностранной валюте. На счетах лежит 45,3 млрд долларов.

Самые крупные сбережения были в наличной валюте. За июнь они уменьшились на 0,2%, до 96,6 млрд долларов.

На брокерских счетах также снизилась доля иностранной валюты на 9,5%, до 2,9 млрд долларов.