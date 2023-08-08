По новому ГОСТу будет нельзя продавать девяток яиц

К упаковке пищевых продуктов установят новые требования. Объемы собираются округлять до целых значений, чтобы за ту же цену продавалось не 900 мл молока, а именно 1 л.

Генпрокуратура собирается изменить ГОСТы на пищевые продукты, чтобы производители не смогли сократить объем товара в упаковке без изменения цены на него. Об этом пишут «Известия».

Новая редакция стандарта обяжет изготовителей применять только целые значения в упаковке. Например, 1 литр или 1 килограмм.

Минпромторг поддержал предложение ввести новые требования к фасовке продуктов, чтобы объемы были округлены до целых значений.

После кризисных 2008-2009 годов производители стали сокращать объем упаковки на 7-20%, однако цену на товары они не изменяли. Такое явление называется шринкфляция.

Потребители чувствительней реагируют на изменение цены, а вот разницу в несколько миллилитров могут просто не заметить.

В настоящее время производители уже достигли предела своих возможностей по уменьшению упаковки, а это означает, что им придется повышать цены, — сказала глава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова.

В ИРПЭ считают, что вместо новых стандартов упаковки логичнее снизить НДС для производителей, предоставлять им субсидии и льготное кредитование.

Следует поддержать и уязвимые слои населения, создав для них программу продовольственных сертификатов.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев назвал сокращение объемов общемировой практикой. Это нужно, чтобы компенсировать издержки производства, но сохранить цену доступной для потребителя и не потерять спрос на продукцию.