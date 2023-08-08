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Общество

По новому ГОСТу будет нельзя продавать девяток яиц

К упаковке пищевых продуктов установят новые требования. Объемы собираются округлять до целых значений, чтобы за ту же цену продавалось не 900 мл молока, а именно 1 л.
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Генпрокуратура собирается изменить ГОСТы на пищевые продукты, чтобы производители не смогли сократить объем товара в упаковке без изменения цены на него. Об этом пишут «Известия».

Новая редакция стандарта обяжет изготовителей применять только целые значения в упаковке. Например, 1 литр или 1 килограмм.

Минпромторг поддержал предложение ввести новые требования к фасовке продуктов, чтобы объемы были округлены до целых значений.

После кризисных 2008-2009 годов производители стали сокращать объем упаковки на 7-20%, однако цену на товары они не изменяли. Такое явление называется шринкфляция.

Потребители чувствительней реагируют на изменение цены, а вот разницу в несколько миллилитров могут просто не заметить.

В настоящее время производители уже достигли предела своих возможностей по уменьшению упаковки, а это означает, что им придется повышать цены, — сказала глава Института развития предпринимательства и экономики Наталья Назарова.

В ИРПЭ считают, что вместо новых стандартов упаковки логичнее снизить НДС для производителей, предоставлять им субсидии и льготное кредитование.

Следует поддержать и уязвимые слои населения, создав для них программу продовольственных сертификатов.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев назвал сокращение объемов общемировой практикой. Это нужно, чтобы компенсировать издержки производства, но сохранить цену доступной для потребителя и не потерять спрос на продукцию.

Комментарии

4
  • Логотип Алейда
    Алейда 42 минуты назад

    Лучше бы начали уже делать нормальные упаковки для людей, которые не живут семьями по 5 человек. У некоторых были замечательные упаковки яиц по 6 штук, например, очень хорошо было. А сейчас ни полдесятка яиц найти нельзя, ни пол-литровую упаковку молока, про крупы вообще молчу. Почему нельзя сделать упаковки по полкило?

    Зачем мне этот литр молока, если я использую максимум стакан-два.

  • Логотип Мирам
    Мирам 35 минут назад

    мне безумно нравилось -раньше продавали молоко в треугольных пачках. и  0,5л и 0,25л. достаточно удобно было.

    • Логотип Алейда
      Алейда 20 минут назад

      По 0,2 сейчас можно найти пачки

      • Логотип Мирам
        Мирам 16 минут назад

        у нас нет. только в виде +какие то добавки. типа коктейля.

        да и что теперь, запретят продавать яйца упаковкой из 6 штук?

        тоже очень удобно и компактно...

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