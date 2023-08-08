Депутаты предложили разрешить использовать маткапитал для ремонта квартир

Новый законопроект готовится к внесению в Госдуму первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой.

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова в своем телеграм-канале сообщила, что готовит законопроект об использовании средств материнского капитала для ремонта квартир.

С просьбой поддержать инициативу она обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Прошу вас, Михаил Владимирович, рассмотреть и оценить данную законодательную инициативу по включению ремонта жилого помещения в перечень направлений для распоряжения средствами материнского капитала и представить позицию правительства РФ по данному вопросу», — говорится в обращение.

По словам Лантратовой , ранее президент России отмечал, что данная идея требует рассмотрения и проработки.