Подать заявку на реструктуризацию задолженности можно на сайте ФНС

Налоговики готовы помочь компаниям и индивидуальным предпринимателям, испытывающим временные финансовые трудности, разработать план, как выйти из сложной ситуации. В частности, реструктуризировать налоговую задолженность, а также долги перед кредиторами можно с помощью сервиса «Площадка реструктуризации долга».
Среди способов урегулировать долг — мировое соглашение, рассрочка или отсрочка по уплате обязательных платежей, отлагательные меры взыскания и координация действий в банкротстве.
О том, как справиться с другими проблемами вы можете узнать на вебинаре Все важные изменения в работе с ЕНС. Он состоится 24 августа 2023, в 11:00 мск.
Спикер вебинара Надежда Самкова — один из самых известных налоговых лекторов страны вместе с вами разберет:
Изменения в порядке работы с ЕНС в середине года.
Новые правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов.
Вопросы по сальдо ЕНС.
Как повлияли на работу бухгалтера поправки в НК по НДФЛ.
Что нужно учесть бухгалтеру после выхода из отпуска: изменения законодательства, проверка документов и операций.
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