Подать заявку на реструктуризацию задолженности можно на сайте ФНС

ФНС напомнила о возможности реструктурировать задолженность с помощью сервиса «Площадка реструктуризации долга».

Налоговики готовы помочь компаниям и индивидуальным предпринимателям, испытывающим временные финансовые трудности, разработать план, как выйти из сложной ситуации. В частности, реструктуризировать налоговую задолженность, а также долги перед кредиторами можно с помощью сервиса «Площадка реструктуризации долга».

Среди способов урегулировать долг — мировое соглашение, рассрочка или отсрочка по уплате обязательных платежей, отлагательные меры взыскания и координация действий в банкротстве.

О том, как справиться с другими проблемами вы можете узнать на вебинаре Все важные изменения в работе с ЕНС. Он состоится 24 августа 2023, в 11:00 мск.

Спикер вебинара Надежда Самкова — один из самых известных налоговых лекторов страны вместе с вами разберет:

Изменения в порядке работы с ЕНС в середине года. Новые правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов. Вопросы по сальдо ЕНС. Как повлияли на работу бухгалтера поправки в НК по НДФЛ. Что нужно учесть бухгалтеру после выхода из отпуска: изменения законодательства, проверка документов и операций.