В России появился новый маркетплейс «Свой»

На российском рынке появился новый маркетплейс «Свой», который делает акцент на одежду и аксессуары от российских дизайнеров.

Сейчас на платформе представлены более 50 брендов в среднем и средне-высоком ценовом сегментах.

На маркетплейсе продается одежда для женщин, мужчин и детей, а так аксессуары для дома и косметика. Доставляет товары транспортная компания DPD — заказ могут привезти курьером до дома или до пункта выдачи. Компания зарегистрирована в Екатеринбурге, пишет Shopper’s.

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