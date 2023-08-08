В России появился новый маркетплейс «Свой»

Сейчас на платформе представлены более 50 брендов в среднем и средне-высоком ценовом сегментах.
На маркетплейсе продается одежда для женщин, мужчин и детей, а так аксессуары для дома и косметика. Доставляет товары транспортная компания DPD — заказ могут привезти курьером до дома или до пункта выдачи. Компания зарегистрирована в Екатеринбурге, пишет Shopper’s.
Маркетплейсы стремительно набирают обороты, а бухгалтеров, разбирающихся в специфике работы с маркетплейсами не хватает. Занять свою нишу поможет наш курс повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса.
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✔ Поймете особенности учета, налогов и документооборота на маркетплейсах.
✔ Станете бухгалтером в перспективной сфере, которая растет на 43 % в год.
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