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Названа самая высокооплачиваемая вакансия августа

Врачу-стоматологу в Москве предлагают получать от 370 тысяч рублей в месяц.
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Вакансия стоматолога с предложением по зарплате от 370 тыс. рублей в месяц стала самой высокооплачиваемой в августе. Об этом сказано на сайте сервиса по поиску работы SuperJob.

Второе место по уровню зарплатного предложения занимают вакансии IT-разработчика в Москве и стоматолога в Перми. Работодатели готовы платить таким специалистам от 300 тыс. рублей в месяц.

На третьем месте – предложение о работе на должности ведущего программиста-разработчика «1С» с зарплатой от 200 до 250 тыс. рублей.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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