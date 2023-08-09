В декларации 3-НДФЛ физлица вместо ИНН будут указывать номер ЕФИР
Сейчас физлица (не ИП) могут не указывать в декларациях, заявлениях и прочих документах, которые направляются в ИФНС, свой ИНН. Вместо него можно указывать персональные данные (дата и место рождения, данные паспорта и т. д.). Теперь можно будет и эти данные не указывать. Но тогда надо указать специальный номер.
Речь идет о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении (ЕФИР).
Проект с такой поправкой в НК РФ опубликован на федеральном портале.
То есть, можно будет указывать что-то одно: ИНН, персональные данные, номер ЕФИР.
Комментарии6
Главный бухгалтер
ещё один номер у каждого будет???
я предлагаю сделать наоборот: нужно в каждом документе указывать сразу подряд в одну строчку все имеющиеся номера
паспорта, аттестатов, свидетельсв, ИНН, СНИЛС, ОМС, счёт в банке, номер банковской карты, новый зЕФИР, дипломов, водительского удостоверения.......
Ну раз уж в последнее время прямо шквал дурацких проектов со стороны слуг народа выдвигается, то и ваша мысль имеет право на жизнь 🤣. Осталось внести этот проект на рассмотрение 🤣
Мегаполис Групп
Хм, закон о ЕФИР был принят еще в 2020 году. Подробнее.
По словам налоговой он станет доступен в 2024 году уже.
АлександрБухгалтер
И все это уместить в 20 знаков, ибо больше будет не предусмотрено...
У меня начинает складываться впечатление,
что эти новые правила пишут чат-боты...
Издеваются над людьми и такие типа:
- Маруся, слышь чё я тут придумала!!
- Ага, Алиса, Молоток!!
Записной книжки не хватит записать номера, пароли, шифры, логины, почты, подписи, аккаунты, телефоны, сайты и тд и тп. Про мозги вообще молчу. И всё это грустно если тебе за пятьдесят...Ещё пахать и пахать