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3-НДФЛ

В декларации 3-НДФЛ физлица вместо ИНН будут указывать номер ЕФИР

Сейчас физлица (не ИП) могут не указывать в декларациях, заявлениях и прочих документах, которые направляются в ИФНС, свой ИНН. Вместо него можно указывать персональные данные (дата и место рождения, данные паспорта и т. д.). Теперь можно будет и эти данные не указывать. Но тогда надо указать специальный номер.
225

Речь идет о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении (ЕФИР).

Проект с такой поправкой в НК РФ опубликован на федеральном портале.

То есть, можно будет указывать что-то одно: ИНН, персональные данные, номер ЕФИР.

Комментарии

6
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 52 минуты назад

    Главный бухгалтер

    ещё один номер у каждого будет???

    То есть, можно будет указывать что-то одно: ИНН, персональные данные, номер ЕФИР.

    я предлагаю сделать наоборот: нужно в каждом документе указывать сразу подряд в одну строчку все имеющиеся номера

    паспорта, аттестатов, свидетельсв, ИНН, СНИЛС, ОМС, счёт в банке, номер банковской карты, новый зЕФИР, дипломов, водительского удостоверения.......

    • Логотип natalisl
      natalisl 37 минут назад

      Ну раз уж в последнее время прямо шквал дурацких проектов со стороны слуг народа выдвигается, то и ваша мысль имеет право на жизнь 🤣. Осталось внести этот проект на рассмотрение 🤣

    • Логотип megapolis.grupp
      megapolis.grupp 16 минут назад

      Мегаполис Групп

      Хм, закон о ЕФИР был принят еще в 2020 году.  Подробнее.

      По словам налоговой он станет доступен в 2024 году уже.

  • Логотип КотБегемот
    КотБегемот 41 минуту назад

    АлександрБухгалтер

    И все это уместить в 20 знаков, ибо больше будет не предусмотрено...

  • Логотип Shure
    Shure 36 минут назад

    У меня начинает складываться впечатление,

    что эти новые правила пишут чат-боты...

    Издеваются над людьми и такие типа:

    - Маруся, слышь чё я тут придумала!!

    - Ага, Алиса, Молоток!!

  • Логотип ВМВ
    ВМВ 7 минут назад

    Записной книжки не хватит записать номера, пароли, шифры, логины, почты, подписи, аккаунты, телефоны, сайты и тд и тп. Про мозги вообще молчу. И всё это грустно если тебе за пятьдесят...Ещё пахать и пахать

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