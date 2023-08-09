В декларации 3-НДФЛ физлица вместо ИНН будут указывать номер ЕФИР

Сейчас физлица (не ИП) могут не указывать в декларациях, заявлениях и прочих документах, которые направляются в ИФНС, свой ИНН. Вместо него можно указывать персональные данные (дата и место рождения, данные паспорта и т. д.). Теперь можно будет и эти данные не указывать. Но тогда надо указать специальный номер.