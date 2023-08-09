Минфин попросили установить налоговый вычет на покупку товаров для школы

На приобретение школьных товаров уходит 30% семейного бюджета. По мнению депутата, нужно ввести социальный налоговый вычет.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил министру финансов Антону Силуанову ввести социальный налоговый вычет на покупку школьных товаров. Об этом пишет «ТАСС».

Прошу вас рассмотреть возможность установления социального налогового вычета на приобретение школьных товаров для семей, имеющих одного и более ребенка в возрасте от 7 до 17 лет за исключением семей с годовым доходом свыше 5 млн рублей, — сказал Владислав Даванков.

В 2022 году, по данным Росстата, чтобы собрать мальчика в первый класс родителям было нужно 22,3 тыс. рублей. На девочку пришлось потратить больше – 26,8 тыс. рублей.

Расходы на школьные товары могут составлять 30% от семейного бюджета двух работающих родителей.

В затруднительном финансовом положении окажутся неполные и малообеспеченные семьи. Поэтому депутат призывает ввести налоговый вычет, чтобы установить социальную справедливость.