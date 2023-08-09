Wildberries начал сотрудничать с предпринимателями из Азербайджана

Маркетплейс запустил партнерскую программу по открытию пунктов выдачи заказов в Азербайджане.

Wildberries предлагает юрлицам из Азербайджана открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) и получать доход больше 4,04% от оборота. Об этом пишет «Интерфакс».

Открыть ПВЗ может любое юридическое лицо, в распоряжении которого есть помещение не меньше 50 квадратных метров.

Пункт должен располагаться на первом этаже, иметь отдельный вход и круглосуточный доступ, чтобы принимать заказанные товары.

Wildberries будет платить предпринимателям от 4,04% с оборота самовывоза.

В начале августа 2023 года маркетплейс начал продавать товары в Азербайджане.