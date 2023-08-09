Цифровыми рублями будет можно оплачивать услуги ЖКХ

Центробанк собирается разработать шаблоны для оплаты услуг ЖКХ цифровыми рублями. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову.

Когда мы говорим о некой автоматизации платежей, вот такие шаблоны мы как Банк России разработаем. Далее сам клиент будет выбирать, хочет он использовать этот шаблон или не хочет. Это исключительно выбор человека, — сказала Ольга Скоробогатова.

Сначала ЦБ создаст простые шаблоны, которые можно использовать для оплаты ЖКХ и для денежных переводов в цифровых рублях. Затем область применения подобных форм будет расширяться.