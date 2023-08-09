Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Экономика России

Путин подписал указ об исполнении госгарантий в рублях

Если исполнить обязательства будет невозможно в иностранной валюте, то это будет сделано в рублях.
51

Президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения государственных гарантий, которые предоставлялись в иностранной валюте. Сейчас обязательства по ним можно исполнять в рублях.

Если российские, иностранные юрлица или международные финансовые организации будут предъявлять требования исполнить госгарантию, то это будет можно сделать в рублях.

Даже несмотря на то, что они были предоставлены в иностранной валюте.

Конвертация будет проходить по курсу Центробанка.

Средства зачислят на рублевый счет, открытый на имя юрлица в организации, выполняющей функции агента правительства России по вопросам госгарантий.

Если исполнить обязательства будет невозможно в иностранной валюте, то это будет сделано в рублях и без воли бенефициаров.

Указ вступил в силу с момента опубликования.

Госгарантия представляет собой обязательство государства, которое предполагает предоставление материальных или нематериальных благ в соответствии с госстандартами и нормами международного права.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    Банкротство

    Недостоверные сведения о доходе при оформлении онлайн-кредита. Последствия в случае банкротства

    Делюсь интересным делом по вопросу неосвобождения гражданина-банкрота от обязательств, в условиях, когда кредит был получен в режиме онлайн.

    Недостоверные сведения о доходе при оформлении онлайн-кредита. Последствия в случае банкротства
    3
    Логотип nlukina
    nlukina
    Зарплата

    Соцсети бомбит. Достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тыс. руб. создавать семью или это полное дно

    В интернете набирает обороты спор о том, достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тысяч рублей иметь отношения, строить семью и заводить детей. Мнения разные как у мужчин, так и у их женщин. Давайте тоже обсудим. Должны ли финансы быть решающим критерием, когда выбираешь человека для отношений и семьи? Плюс опрос.

    Соцсети бомбит. Достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тыс. руб. создавать семью или это полное дно
    35
    Логотип kondmar2020
    kondmar2020
    Маркетинг

    Как юристу вести Telegram-канал? На что обратить внимание

    Telegram-канал за последние 1,5 года не создал для себя только ленивый. Аудитория в Telegram растет, поэтому надо ловить момент и использовать возможности площадки для продвижения и привлечения клиентов.

    5
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управление финансами

    Идеальный финансовый директор глазами собственника

    Финансовый директор — важнейший человек для компании, без которого бизнес не может развиваться. Однако работа финдира не всегда совпадает с ожиданиями, которые есть у собственника. В этой заметке руководитель компании и финансовый директор на аутсорсинге поделилась мнением, чем должен заниматься финдиректор и каким его представляет собственник.

    Идеальный финансовый директор глазами собственника
    13
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Получение патента

    Изобретение, полезная модель и промышленный образец. В чем разница?

    Существует три вида объектов, на которые можно получить патент. Это изобретение, полезная модель и промышленный образец. В чем их разница и особенности регистрации? Разберем в этой статье.

    Изобретение, полезная модель и промышленный образец. В чем разница?
    11
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    ЭДО

    Машиночитаемая доверенность в 2023 году: что нужно знать

    Машиночитаемая доверенность (МЧД) — важный инструмент в сферах электронной подписи и ЭДО. Для поэтапного внедрения МЧД потребовалось несколько лет — уже в 2023 году документ станет обязательным. Рассказываем, какие изменения и нововведения, связанные с применением электронных подписей и машиночитаемой доверенности, ожидают бизнес.

    Машиночитаемая доверенность в 2023 году: что нужно знать
    668
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Обезьяна против человека: чей инвестиционный портфель окажется круче?

    В прошлом году я начал эксперимент с обезьяньим портфелем, когда генератор случайных чисел имитировал выбор обезьяной 10 случайных акций РФ, которые торгуются на Мосбирже, и сравнивал его с индексом. Через год оказалось, что обезьяна обыграла индекс на +27%. Посмотрим на результаты ещё через год.

    Обезьяна против человека: чей инвестиционный портфель окажется круче?
    38
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    240
    Читать еще