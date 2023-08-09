Путин подписал указ об исполнении госгарантий в рублях

Если исполнить обязательства будет невозможно в иностранной валюте, то это будет сделано в рублях.

Президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения государственных гарантий, которые предоставлялись в иностранной валюте. Сейчас обязательства по ним можно исполнять в рублях.

Если российские, иностранные юрлица или международные финансовые организации будут предъявлять требования исполнить госгарантию, то это будет можно сделать в рублях.

Даже несмотря на то, что они были предоставлены в иностранной валюте.

Конвертация будет проходить по курсу Центробанка.

Средства зачислят на рублевый счет, открытый на имя юрлица в организации, выполняющей функции агента правительства России по вопросам госгарантий.

Если исполнить обязательства будет невозможно в иностранной валюте, то это будет сделано в рублях и без воли бенефициаров.

Указ вступил в силу с момента опубликования.

Госгарантия представляет собой обязательство государства, которое предполагает предоставление материальных или нематериальных благ в соответствии с госстандартами и нормами международного права.