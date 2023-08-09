Центробанк отказался от покупки валюты до конца года на фоне снижения курса рубля

С начала года он ослаб к доллару на 24%

Банк России сообщил, что принял решение не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке с 10 августа и до конца 2023 года. «Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Биржевой курс российского рубля снижается в течение последних недель. 9 августа курс евро на Московской бирже поднялся выше 107 рублей впервые с 25 марта 2022 года. Курс доллара превысил уровне 97 рублей.

С начала года российская валюта ослабла на 24% по отношению к доллару и вошла (вместе с турецкой лирой и аргентинским песо) в тройку худших валют развивающихся рынков, сообщил Bloomberg.