Деятельность блогеров могут отнести к экономической

По жизни опыт чаще всего заруливает деньги. Лучше быть героем высокого левела, чем зелёным нубом при деньгах

Арсений, 32 годика, спрашивает: «Привет! В последние 2 недели я играл в третьих Героев с двумя друзьями. Один из них всегда берет из сундуков опыт, а второй – деньги. И теперь у меня есть вопрос для твоего финансового блога: что же нужно брать – опыт или деньги? Есть ли универсальное решение, или каждый случай нужно рассматривать индивидуально?».