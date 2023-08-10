Деятельность блогеров могут отнести к экономической

Минцифры поддержало предложении первому зампреду комитета Госдумы Яны Лантратовой о том, чтобы признать ведение блогов экономической деятельностью. Об этом пишут «Известия».
Изменения могут внести в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2).
Блогерство давно уже профессиональная деятельность, приносящая немалые доходы, с которых некоторые ее представители, как мы знаем, не платят налоги. Кроме того, зачастую эти люди проводят курсы, тренинги, например по саморазвитию или освоению новых профессий, однако качество и уровень понимания темы самими «преподавателями» оставляет желать лучшего, — сказала Яна Лантратова.
Идею приняли и в Росстандарте, где согласились помочь депутаты с разработкой проекта изменений в ОКВЭД 2.
Также этот вопрос будут обсуждать с отраслевыми ведомствами, с ФАС, Минэкономразвития, ФСС, Росстатом и ФНС.
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