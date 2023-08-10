ФНС создала единственное в стране хранилище для МЧД

Теперь все участники электронного обмена смогут получить оперативный доступ к актуальным версиям документов.

Федеральная налоговая служба создала единственное в стране хранилище для машиночитаемых доверенностей. Об этом сказано на сайте ФНС.

Электронное хранилище построено на платформе блокчейна. Новая форма объединяет электронные доверенности для обмена между организациями и с государственными органами (B2B и B2G) в единую машиночитаемую форму.

Она согласована с Федеральной нотариальной палатой.

Такая модель является наиболее стабильной. Ее применение позволит унифицировать всю систему оборота машиночитаемых доверенностей и проверку полномочий для бизнеса и государства во всех секторах экономики, — говорится в сообщении ФНС.

Раньше для сдачи отчетности и электронного документооборота нужно было применять разные формы электронных доверенностей. Зачастую они не имели машиночитаемый вид.

Сейчас все участники электронного обмена информацией должны использовать единую форму. Это также касается нотариальных доверенностей.

В 2021 году был запущен эксперимент по единому хранению машиночитаемых доверенностей. Так все участники обмена смогут получить оперативный доступ к актуальным версиям документов.

Также ФНС создала портал самообслуживания, на котором можно бесплатно создать МЧД для предоставления документов в налоговую, а также для взаимодействия бизнеса между собой.