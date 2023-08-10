⭐ Вебинар с топ-лектором из Минфина: РСВ за 9 месяцев 2023 года, исчисление и уплата страховых взносов. 12 сентября в 10:00 мск

Систему страховых взносов полностью изменили. Ввели понятие единого тарифа и единой предельной базы. Изменились формы отчетов, поменялись сроки уплаты и предоставления отчетности. И еще очень важно разобраться в новых контрольных соотношениях, по которым будут сверять РСВ с другими отчетами.
Начальник отдела нормативно-правового регулирования страховых взносов Департамента налоговой политики Минфина Любовь Котова подробно разберет:
Единый объект для обложения взносами.
Суммы, не подлежащие обложению.
Льготные категории плательщиков.
Подготовка к сдаче Расчета по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года.
Персонифицированные сведения.
Ждем вас на вебинаре 12 сентября в 10.00 мск.
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