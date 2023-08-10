Депутаты предложили четырехдневку для многодетных родителей

Родители трех и более несовершеннолетних детей смогут работать по 32 часа в неделю.

Депутаты от партии ЛДПР предлагают установить четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Об этом пишут «Известия».

Зарплата таких сотрудников будет сохранена на уровне тех, кто работает по пять дней в неделю.

В стране уже давно обсуждается возможность перевода всех работников на четырехдневку, однако конкретных шагов к этому пока не предпринято. Мы предлагаем установить уже сейчас такую продолжительность работы для многодетных семей. Наши дети — наше будущее, — сказал лидер фракции Леонид Слуцкий.

По 32 часа в неделю смогут работать те, у кого есть трое и более детей до 18 лет и до достижения младшими из них 14 лет.

Сокращенная рабочая неделя позволит увеличить время на воспитание детей.

Эксперт по трудоустройству и развитию карьеры Гарри Мурадян считает, что предприятиям такое предложение будет выгодно, только если выплаты за недоработанные часы будут субсидироваться государством.

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