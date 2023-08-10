ВТБ получит 100% акций Объединенной судостроительной корпорации

Банк пять лет будет заниматься доверительным управлением контрольного пакета акций ОСК.

Минпромторг в ближайшее время согласует документы для передачи контрольного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в доверительное управление банку ВТБ. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

По его мнению, такое решение положительно повлияет на внутригрупповое взаимодействие в ОСК и на работу с заказчиками и контрагентами.

Мы ожидаем, что доверительный управляющий с учетом его многолетнего опыта обеспечит эффективное управление федеральным имуществом, бесперебойное и своевременное выполнение АО «ОСК» как гособоронзаказа, так и гражданских заказов, — сказал Денис Мантуров.

Доверительное управление продлится пять лет.

Президент Владимир Путин уже поддержал решение Минпромторга о передаче 100% акций ОСК банку ВТБ.