Предприниматель смог только через кассацию уточнить неверно заполненную платежку

Ошибка была совершена еще до введения ЕНС. Неизвестно, как бы повернулась ситуация сейчас, но свое право на уточнение платежа ИП удалось отстоять в суде.

Первый суд встал на сторону ФНС, которая зачислила платеж по УСН в пользу другого лица из-за того, что предприниматель ошибочно указал не свой ИНН.

ИП пытался уточнить платеж или хотя бы вернуть его обратно. Безрезультатно. Только Постановление АС Западно-Сибирского округа от 05.06.2023 по делу № А45-24268/2022 восстановило справедливость. Позиция кассации:

При уплате налога иным лицом предполагается, что налогоплательщик и данное лицо согласовали свои действия.

Предприниматель настаивал: он не хотел перечислять налог за другое лицо, чей ИНН ошибочно указал в платежке. Другая сторона также сообщила, что не просила вносить за себя платеж.

Кстати, с 1 июня 2023 ввели запрет на перевод переплаты со своего ЕНС на чужой (ФЗ от 31.07.2023 № 389-ФЗ). Так что любая ошибка в платежке может привести к катастрофическим последствиям.