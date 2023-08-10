Не забудьте сдать отчеты в статистику до 15 августа. Напоминаем, о чем вы еще могли забыть

На должностное лицо штраф до 20 000 рублей, на юридическое лицо — до 70 000 рублей.

Именно столько придется заплатить за несданную отчетность по форме П-4 до 15 августа. Сдают ее все юрлица кроме представителей малого и среднего предпринимательства.

А что вы ещё могли забыть?

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В середине года вышло Постановление Правительства РФ от 25.07.23 № 1211, которое серьезно усложнило ведение воинского учета.

Не страшно, если есть готовая инструкция к действию — Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа 2023 года.

Август только начался, а мы уже успели разобраться в новых нормах НК по фиксированным взносам и правилах уменьшения на них налогов.

За вас перечитали самые важные письма Минфина и ФНС, чтобы вы знали, как сэкономить на НДС, без штрафов работать с нерезидентами и отправляли только правильные уведомления о ЕНП.