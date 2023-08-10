На форуме «Клерка» пользователь жалуется на домогательства со стороны главбуха

Страшной историей поделился на форуме наш пользователь.
По его мнению, главный бухгалтер и ее заместитель оказывают ему излишние знаки внимания. То четвертую редакцию штатного расписания принесут, то в магазине подкараулят.
Такое назойливое преследование со стороны коллег автора поста явно раздражает.
Как думаете, что происходит? Может у всех этих действий есть тайный смысл и главбух с замом просто пытаются выжить сотрудника, который им не нравится? Или правда в дело вмешался Амур?
Комментарии3
Борис МальцевКлерк
Очень страшная история
Бух-оптимист
Видимо, зам с главбухом ареалы обитания/охоты поделили. Одна в офисе ураганит, другая в "Магните")
У человека нервы не в порядке...