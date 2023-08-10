На форуме «Клерка» пользователь жалуется на домогательства со стороны главбуха

Страшной историей поделился на форуме наш пользователь.

По его мнению, главный бухгалтер и ее заместитель оказывают ему излишние знаки внимания. То четвертую редакцию штатного расписания принесут, то в магазине подкараулят.

Такое назойливое преследование со стороны коллег автора поста явно раздражает.

Как думаете, что происходит? Может у всех этих действий есть тайный смысл и главбух с замом просто пытаются выжить сотрудника, который им не нравится? Или правда в дело вмешался Амур?