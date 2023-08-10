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Бухгалтеры

На форуме «Клерка» пользователь жалуется на домогательства со стороны главбуха

Пользователь «Клерка» подозревает главбуха и заместителя главного бухгалтера в домогательстве.
72

Страшной историей поделился на форуме наш пользователь.

По его мнению, главный бухгалтер и ее заместитель оказывают ему излишние знаки внимания. То четвертую редакцию штатного расписания принесут, то в магазине подкараулят.

Такое назойливое преследование со стороны коллег автора поста явно раздражает.

Как думаете, что происходит? Может у всех этих действий есть тайный смысл и главбух с замом просто пытаются выжить сотрудника, который им не нравится? Или правда в дело вмешался Амур?

Комментарии

3
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    Очень страшная история

  • Логотип Алексей Т
    Алексей Т 41 минуту назад

    Бух-оптимист

    Видимо, зам с главбухом ареалы обитания/охоты поделили. Одна в офисе ураганит, другая в "Магните")

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 35 минут назад

    У человека нервы не в порядке...

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