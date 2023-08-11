У предпринимателей на 11% вырос спрос на готовый бизнес

Во втором квартале 2023 года спрос на готовый бизнес со стороны инвесторов увеличился на 11%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса «Авито».

Самая популярная покупка у предпринимателей – готовый пункт выдачи заказов маркетплейсов.

ПВЗ привлекают тем, что это простой и понятный бизнес, которым можно управлять даже удаленно, чего многие сейчас ищут. Что касается покупки стоящего пункта выдачи, конечно, прибыльные и хорошие точки продаются редко и стоят, как правило, в районе двух годовых прибылей, — сказал владелец пунктов выдачи заказов Артем Бобцов.

Цена на хороший ПВЗ начинается от 1 млн рублей, если на рынке появляются предложения купить такой бизнес за 300-500 тыс. рублей, то скорее всего это дело убыточное.

Окупаемость вложений в хороший пункт составляет примерно год. На этот показатель влияет расположение ПВЗ и наработанная клиентская база.

Второе место в рейтинге покупок готового бизнеса стали кафе, рестораны и заведения фастфуда. По сравнению с 2022 годом, спрос на точки общественного питания вырос на треть.

Основатель агентства «Ресконсалт» и сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов советует предпринимателям рассматривать вариант франшизы. Поскольку прибыльный ресторанный бизнес в принципе не продается, его стараются развивать самостоятельно.

Когда приобретается правильная франшиза, конечно, после предварительного изучения, проверки цифр, то это готовый проект — уже есть бизнес-план и понимание, с какой скоростью начнет поступать заработок, — сказал Сергей Миронов.

Белый ресторанный бизнес, если все пошло удачно, окупается до четырех лет.

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В топ-5 популярных сфер для покупки готового бизнеса вошли интернет-магазины, салоны красоты и компании, которые предоставляют услуги.