О чем важно не забыть, уплачивая страховые взносы в 2023 году

2023 год стал революционным не только в связи с введением ЕНП, но и в связи с объединением фондов и созданием СФР. Теперь единые тарифы, единая уплата, предельная база для взносов тоже единая.

С 1 января 2023 года установлена единая предельная база для расчёта страховых взносов – 1 917 000 рублей нарастающим итогом. Исходя из базы взносы рассчитываются по единым тарифам:

30% от выплат работодатель перечислит, если совокупные выплаты работнику не превышают единую базу.

15,1% от выплат работодатель перечислит, если совокупные выплаты работнику превышают единую базу.

Взносы за сотрудника уплачиваются по тарифу 30% каждый месяц пока совокупные выплаты сотруднику не превысят 1 917 000 рублей. Последующие месяцы оплачиваются по тарифу 15,1%.

Единые тарифы и база применяются для расчета взносов на ОМС, ОПС, ОСС, ВНиМ, а взносы на травматизм тарифицируются отдельно.

О всех важных изменениях и нюансах в уплате страховых взносов можете узнать 12 сентября 2023, в 10:00 по мск на нашем топовом вебинаре Исчисление и уплата страховых взносов. Вебинар от топ-лектора из Минфина про РСВ за 9 месяцев. Его для вас проведет лектор из Минфина.

Спикер вебинара Любовь Котова, начальник отдела нормативно-правового регулирования страховых взносов Департамента налоговой политики Минфина России на вебинаре разберет:

Единый объект для обложения взносами. Суммы, не подлежащие обложению. Льготные категории плательщиков. Подготовка к сдаче Расчета по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года. Персонифицированные сведения.