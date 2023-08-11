О чем важно не забыть, уплачивая страховые взносы в 2023 году

С 1 января 2023 года установлена единая предельная база для расчёта страховых взносов – 1 917 000 рублей нарастающим итогом. Исходя из базы взносы рассчитываются по единым тарифам:
30% от выплат работодатель перечислит, если совокупные выплаты работнику не превышают единую базу.
15,1% от выплат работодатель перечислит, если совокупные выплаты работнику превышают единую базу.
Взносы за сотрудника уплачиваются по тарифу 30% каждый месяц пока совокупные выплаты сотруднику не превысят 1 917 000 рублей. Последующие месяцы оплачиваются по тарифу 15,1%.
Единые тарифы и база применяются для расчета взносов на ОМС, ОПС, ОСС, ВНиМ, а взносы на травматизм тарифицируются отдельно.
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Спикер вебинара Любовь Котова, начальник отдела нормативно-правового регулирования страховых взносов Департамента налоговой политики Минфина России на вебинаре разберет:
Единый объект для обложения взносами.
Суммы, не подлежащие обложению.
Льготные категории плательщиков.
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Персонифицированные сведения.
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