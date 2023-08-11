VK решила перенести бизнес с Британских Виргинских островов в отечественную юрисдикцию

Компания будет зарегистрирована в САР на острове Октябрьский. Ценные бумаги VK перейдут с Лондонской биржи в Мосбиржу.

Акционеры и совет директоров VK утвердили перерегистрацию юридического лица с Британских Виргинских островов в Россию. Об этом сказано на сайте компании.

Теперь компания будет располагаться в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области.

VK Company Limited объявляет о принятии решений акционерами и советом директоров VK о редомициляции - прекращении деятельности компании на Британских Виргинских островах и ее продолжении в Российской Федерации в качестве международной компании публичного акционерного общества в соответствии с российским законодательством, — говорится в сообщении.

Ценные бумаги VK больше не будут представлены на Лондонской бирже, первичный листинг перейдет на Московскую биржу.

Листинг ГДР VK на лондонской бирже прекратится 12 сентября 2023 года.