Маркетплейсы обогнали сотовых операторов по продажам смартфонов на 5%

Маркетплейсы нарастили долю в объеме продаж смартфонов (в денежном выражении) в пять раз.

Доля продаж смартфонов «большой четверки» российских операторов связи за пять лет сократилась с 25% до менее чем 20%. Маркетплейсы за этот же период заняли четверть рынка, пишут РБК.

Сейчас маркетплейсы на втором месте среди каналов сбыта после федеральных сетей электроники.

Самым востребованным каналом продаж этих смартфонов остались федеральные сети — группа «М.Видео-Эльдорадо», DNS, RBT и другие. При этом специализированные и монобрендовые сети телеком-устройств, такие как re: Store и «Связной», «заметно потеряли позиции».

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