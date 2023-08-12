Центробанк вернет ключевую ставку в 5,5-6,5% к 2026 году

Если инфляционные ожидания вблизи 4% оправдаются, то ключевая ставка будет соответствовать нейтральным значениям.

Центробанк собирается к 2026 году вернуть ключевую ставку в долгосрочный нейтралитет на уровне 5,5-6,5%. Об этом сказано в проекте единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ.

К 2026 году Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон, который он оценивает в 5,5–6,5% годовых, — говорится в документе.

Таких показателей возможно достичь, если инфляция будет вблизи 4%.

ЦБ прогнозирует в 2023 году размер ключевой ставки в диапазоне 7,9-8,3%.

В 2024 году ставка будет 8,5-9,5%, а в 2025 году — 6,5-8,5%.

По мнению Центробанка, первостепенное значение имеет то, как экономика страны продолжит адаптироваться к внешним ограничениям.