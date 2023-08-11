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Санкции 2022-2023

В ЦБ не ждут отмены санкций до 2026 года

Банк России прогнозирует сохранение антироссийских санкций до 2026 года.
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Санкции в отношении России будут действовать как минимум до 2026 года, следует из прогноза Банка России, заложенного в проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов, пишет «Коммерсант».

В документе ЦБ допустил два возможных сценария развития мировой экономики на ближайшие три года. Один из них предполагает усиление фрагментации мировой экономики и санкционного давления на Россию, другой дополнительно учитывает возможное ухудшение ситуации в финансовом секторе, что может привести к глобальному финансовому кризису, который будет «сопоставим по масштабам с кризисом 2007—2008 годов».

Согласно базовому сценарию ЦБ, геополитические условия значительно не изменятся, а санкции сохранятся в прогнозном горизонте. Вместе с тем регулятор прогнозирует замедление роста мировой экономики, что будет ограничивать рост спроса на российские товары.

Комментарии

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