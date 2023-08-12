НДФЛ текущего года нельзя уменьшить на социальный вычет за прошлый год

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение дают только за тот год, в котором эти расходы свершились.

Минфин в письме от 26.07.2023 № 03-04-05/70308 разобрал ситуацию, когда женщина перед выходом из декрета в 2022 году закончила курсы повышения квалификации, а на работу вышла в 2023 году.

Соответственно, в 2022 году у нее не было дохода, облагаемого НДФЛ. Она хотела бы получить вычет за 2022 год, заявив его в декларации за 2023 год.

Но так нельзя.

Механизм социальных налоговых вычетов таков: сумма налогооблагаемого дохода может быть уменьшена на фактически произведенные расходы, которые были уплачены самим налогоплательщиком за счет собственных средств, и только в течение года, за который вычет заявляется.

Если в 2022 году доходов с НДФЛ не было, то заявить вычет на обучение, оплаченное в 2022 году, нельзя.

Напомним, что с имущественным вычетом ситуация иная. Даже если вы купили квартиру много лет назад, можно начать получать вычет в этом году.