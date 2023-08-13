Копия паспорта в личном деле возможна только с письменного согласия работника

Можно ли хранить копию паспорта в личном деле работника? Роструд считает, что можно, но только если сотрудник дал на это свое письменное согласие. Об этом специалисты роструда написали на своем сайте.

Однако, законодательство считает такое хранение избыточной обработкой данных по отношению к целям, указанным в законодательстве. Обработка информации может проводиться только для того, чтобы обеспечить соблюдение законов и иных нормативных актов, содействовать в трудоустройстве, получении образовании и по ряду других причин. Их перечисляет ст. 86 ТК.

Кроме того, содержание и объем данных должны соответствовать целям обработки, о чем говорится в ст. 5 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Поэтому лучше исключить возможные риски и не хранить в личных делах копии документов с персональными данными. Конечно, если такого требования для компании нет в отраслевых или специальных нормах закона.