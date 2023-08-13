📢 Вебинар: Субсидиарная ответственность для директоров, бухгалтеров и собственников бизнеса за налоговые правонарушения. Завтра в 10:00 мск

Эксперт поможет не потерять профессиональную репутацию и расскажет, как избежать субсидиарной ответственности.

У руководителей и бухгалтеров могут отсутствовать достаточные знания в области права. Поэтому мы поможем ответить на вопросы:

Кого привлекут к субсидиарной ответственности?

Возможна ли личная ответственность?

Риски потерять профессиональную репутацию?

Как избежать?

На встрече обсудим:

Что такое субсидиарная ответственность и кому она грозит; Какую роль играют решения по налоговой проверке при разрешении споров о привлечении к субсидиарной ответственности; Какие презумпции действуют в этой сфере и как их опровергнуть; Расскажем о реальных кейсах и дадим практические советы о том, как избежать личной ответственности по долгам компании.

Ждем вас на вебинаре завтра в 10:00 мск!