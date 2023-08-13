📢 Вебинар: Субсидиарная ответственность для директоров, бухгалтеров и собственников бизнеса за налоговые правонарушения. Завтра в 10:00 мск

У руководителей и бухгалтеров могут отсутствовать достаточные знания в области права. Поэтому мы поможем ответить на вопросы:
Кого привлекут к субсидиарной ответственности?
Возможна ли личная ответственность?
Риски потерять профессиональную репутацию?
Как избежать?
На встрече обсудим:
Что такое субсидиарная ответственность и кому она грозит;
Какую роль играют решения по налоговой проверке при разрешении споров о привлечении к субсидиарной ответственности;
Какие презумпции действуют в этой сфере и как их опровергнуть;
Расскажем о реальных кейсах и дадим практические советы о том, как избежать личной ответственности по долгам компании.
Ждем вас на вебинаре завтра в 10:00 мск!
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