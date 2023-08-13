Правительство и в 2024 году сможет менять сроки сдачи отчетов и уплаты налогов

Инвестировать или не инвестировать: оцениваем проекты с помощью IRR

Когда предприятие собирается инвестировать, важно заранее рассчитать экономическую выгоду. В противном случае можно потерять деньги. Мы уже рассказывали, как можно оценить эффективность проекта с помощью NPV. Но иногда одной метрики бывает недостаточно. Разберём, когда нужно дополнительно рассчитать IRR, о чём говорит этот показатель и как его рассчитать.