Правительство и в 2024 году сможет менять сроки сдачи отчетов и уплаты налогов

Проект с масштабными поправками в НК РФ опубликован на федеральном портале.
В 2024 году полномочия Правительства по изменению сроков по НК РФ сохранятся.
Это такие полномочия:
приостановление, отмена или перенос на более поздний срок налоговых проверок;
продление сроков уплаты налогов;
продление сроков сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности;
продление сроков направления и исполнения требований об уплате налогов;
дополнительные основания для отсрочки (рассрочки) по уплате налогов;
особенности применения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов;
основания и условия неприменения ответственности за опоздание со сдачей отчетов.
Таким образом, эта временная мера менять сроки из НК РФ нормативными актами правительства действует в 2020 году, в 2022 — 2024 годах.
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