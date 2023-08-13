На Московской бирже курс доллара в 9:00 мск превысил 100,3 рубля. Об этом сказано на сайте торговой площадки.
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- Курс доллара поднялся выше 100 рублей
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Инвестировать или не инвестировать: оцениваем проекты с помощью IRR
Когда предприятие собирается инвестировать, важно заранее рассчитать экономическую выгоду. В противном случае можно потерять деньги. Мы уже рассказывали, как можно оценить эффективность проекта с помощью NPV. Но иногда одной метрики бывает недостаточно. Разберём, когда нужно дополнительно рассчитать IRR, о чём говорит этот показатель и как его рассчитать.
9 лучших облигаций, вышедших летом 2023 года
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Рассмотрим налоговый спор об обращении налоговой инспекцией взыскания на земельный участок, находившийся у нее в залоге в обеспечение исполнения решения по итогам выездной налоговой проверки
Единственное жилье: критерии и особенности. На что обратить внимание
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Удаленное открытие банковских счетов в Сербии, Казахстане и Таджикистане
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